Diyarbakır'da Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Kocaköy İlçesi kırsal alanında yapımı devam eden inşaatta, beton dökülmesi sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kocaköy'e bağlı Su Çıktı Köyü'nde oturan Şeyhmus Satar, arazisi üzerinde yaptığı inşaata bugün beton dökmek isterken göçük yaşandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Diyarbakır'dan 7 kişilik AFAD ekibi, UMKE ve 112 personel ile ilçe belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçükte, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sırasında 3 yaralı çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat göçük altında kalan Şeyhmus Satar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Olayda yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahale ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.



- Diyarbakır