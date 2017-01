Diyarbakır'da Gıda Denetimi Yapıldı

Diyarbakır'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinasyonunda, gıda güvenilirliğini arttırmak ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla denetim yapıldı.



Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 48 gıda kontrol görevlisi tarafından kasap, lokanta, dönerci, fastfood, market gibi et ve et ürünleri satışı yapılan tüm toplu tüketim ve satış işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, jandarma ve emniyet birimlerinin desteklediği denetimlerde 479 işletme, işletme kaydı, ürünün mevzuata uygunluğu ve hijyen açısından kontrol edildiği aktarıldı.



Denetimi yapılan işletmelerde 143 üründen mevzuata uygunluğunu kontrol edilmesi amacıyla numune alınarak laboratuvara gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Güvenli gıda üretmek kadar tüketicilerin de gıdaları güvenli bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri önemlidir. Aksi halde sadece güvenli gıdaları üretmek ve tüketiciye bu gıdaları ulaştırmak için her türlü yasal düzenlemeleri yapıp bunları harfiyen uygulamak ve denetimini yapmak, gıda kaynaklı hastalıkları önlemede tek başına yeterli olmaz. Tüketicilerin bilinçlendirilmesinin de en önemli hususlardan olduğu unutulmamalıdır."