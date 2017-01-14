Diyarbakır'da Futsal Müsabakaları Tamamlandı

Diyarbakır'da okullar arası yıldız kızlar ve erkekler futsal müsabakaları sona erdi.



Seyrantepe Spor Salonunda yapılan ve bir ay süren müsabakalara toplam 40 takım katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından kızlar kategorisinde, İnönü Ortaokulu birinci, Büyükkadı Ortaokulu ikinci ve Şehit Polis Mehmet Ercin Ortaokulu üçüncü oldu. Ergani 15 Temmuz Şehitleri Askeri Çoban Ortaokulu'nun şampiyon olduğu erkekler kategorisinde ise Cemil Özgür Ortaokulu ikinci ve Alipınar Ortaokulu üçüncü oldu.



Müsabakalarda başarılı olan takımlar, Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. - DİYARBAKIR