Diyarbakır'da Fetö/pdy Operasyonu

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Organize Suçlar ekipleri, il yapılanması içinde bulunan ve terör örgütü yöneticileriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 zanlıdan 23'ü gözaltına alındı.



Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor.