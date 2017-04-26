Diyarbakır'da Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 13 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 17'sinin tutuklu, 25'inin ise firari olduğu öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde, 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Diyarbakır'da 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Soruşturma çerçevesinde Diyarbakır'da hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 şüphelinin tutuklu bulunduğu, 25'inin firari, 3'ünün ise il dışında olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR