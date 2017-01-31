Diyarbakır'da Engelli ve Hamile Personele Kar Tatili

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31.01.2017 Salı günü, engelli ve hamile çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. - DİYARBAKIR