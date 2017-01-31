Diyarbakır'da Engelli ve Hamile Kamu Personeline Kar Tatili

Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline yarın idari izin verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre ildeki yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği belirtildi.





Açıklamada, 1 Şubat Çarşamba günü il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.