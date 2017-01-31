Diyarbakır'da Engelli ve Hamile Kamu Çalışanlarına Kar Tatili

DİYARBAKIR Valiliği, son 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarının Salı günü izinli sayılacağını duyurdu.



Diyarbakır Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31.01.2017 Salı günü, engelli ve hamile çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. - Diyarbakır