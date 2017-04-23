Diyarbakır'da Engelli Çocuklar Tiyatroyla Buluştu

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 engelli çocuk tiyatroya götürüldü.



Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince düzenlenen etkinlik kapsamında sağlık ekiplerince evlerinden yakınlarıyla araçla alınan 23 engelli çocuk, Merkez Yenişehir ilçesinde Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezine götürüldü.



Burada çocuklar, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Alis Hariklar Diyarında" oyununu izledi.



Diyarbakır Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Aile Koordinatörü Bircan Petik yaptığı açıklamada, 23 engelli çocuğu 23 Nisan dolayısıyla tiyatroya getirdiklerini söyledi.



Çocuklardan Beşir Aslan ise tiyatro geldiği için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Oyun harikaydı, çok beğendim. Bizleri sevindiren, ücretsiz oyun izlettiren yetkililere teşekkür ediyorum. Ücretsiz tiyatro oyununa geldik. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.