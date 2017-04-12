Diyarbakır'da Emniyetteki Patlamaya Kazılan Tüneldeki Bomba Neden Oldu (4)

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİDiyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Bağlar İlçesi'ndeki Ek Binası'na, tünel kazılarak yapılan saldırıyı, terör örgütü PKK üstlendi.

Diyarbakır'da Emniyetteki Patlamaya Kazılan Tüneldeki Bomba Neden Oldu (4)

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Bağlar İlçesi'ndeki Ek Binası'na, tünel kazılarak yapılan saldırıyı, terör örgütü PKK üstlendi.

PKK'ya yakın internet sitesinde yer alan örgüt açıklamasında, 1 polis ve 2 sivil memurun şehit olması, 1 polis ile 3 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda büyük miktarda patlayıcı kullanıldığı belirtildi.

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