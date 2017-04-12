Diyarbakır'da Emniyetteki Patlamaya Kazılan Tüneldeki Bomba Neden Oldu (3)

VALİLİK: 1 TON PATLAYICI KULLANILMIŞ, BOMBA ZAMAN AYARLI



Diyarbakır Valiliği dün merkez Bağlar İlçesi Emniyet Müdürlüğü ek binasında dün 3 emniyet mensubunun şehit olduğu, 1 polis ile 3 sivilin yaralandığı bombalı saldırının, teröristler tarafından 30 metre tünel kazılarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bağlar İlçesinde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde dün saat 10.47'de meydana gelen patlama ile ilgili dün yapılan ilk açıklama hatırlatılarak şöyle denildi:



"Patlama sonrası yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldığı anlaşılmış, AFAD ekipleri koordinesinde UMKE, 112, İtfaiye ve Emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde saat 12.20 de enkaz altında kalan 1 polis memuruna ulaşılmış, hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmış ve tedavi sonucu taburcu olmuştur. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde enkaz altında kalan sivil personele saat 17.50 sıralarında, diğer polis memurumuza ise 23.15 sıralarında ulaşılmıştır. Yaşanan olay sonucunda 1'i polis, 2'si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelimiz şehit düşmüştür. Patlama da yaralanan 1'i polis, 3'ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 yaralımızın tedavileri çeşitli hastanelerde devam etmektedir."



30 METRE TÜNEL KAZILMIŞ



Valilik açıklamasında, konu ile ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı da belirtilerek, "Yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olay ile doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Diyarbakır Valiliği açıklamasında ayrıca, Terörle mücadele kapsamı çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen, 172 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.