Diyarbakır'da Emniyetteki Patlamaya Kazılan Tüneldeki Bomba Neden Oldu - Ek Fotoğraf

Diyarbakır'da Emniyetteki Patlamaya Kazılan Tüneldeki Bomba Neden Oldu - Ek Fotoğraf

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Diyarbakır, Patlama, Bomba
sponsored ads