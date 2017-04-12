Diyarbakır'da Emniyetteki Patlamaya Kazılan Tüneldeki Bomba Neden Oldu (2)

ŞEHİT EŞLERİ FATMA'LAR EŞLERİNE AĞLADI



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Burhan Mercan ile sivil personel Cengiz Tekin için tören düzenlendi. Törende şehit polisin eşi Fatma Mercan ile şehit sivil personelin eşi Fatma Tekin, sevdiklerini son yolculuklarına gözyaşları içinde uğurladı.



Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik dün tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Burhan Mercan ile sivil personel Cengiz Tekin için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Hüseyin Aksoy, Ak Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ile şehitlerin yakınları katıldı.



6 ÇOCUK YETİM KALDI



Tören alanına getirilen şehit yakınlarını polisler teselli ederken, şehit eşlerinin ikisinin de adının Fatma olduğu bilgisi törende yürek burktu. Şehit polis Burhan Mercan'ın eşi Fatma Mercan törene 1 yaşındaki kızı Şeymanur'la katıldı. Şehit sivil personel Cengiz Tekin'in eşi Fatma Tekin de törene yaşları 14 ile 3 yaşları arasında değişen 5 çocuğuyla katıldı. Şehit cenazelerinin ambulanstan alınarak katafalka bırakılmasıyla başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. Polis memuru Burhan Mercan'ın 2012'de Diyarbakır'a tayin olduğu Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde görevli olduğu belirtildi. Sivil Personel Cengiz Tekin'in ise, yaklaşık 19 yıldır Emniyet Müdürlüğü Teknik İşler Büro Amirliğinde görev yaptığı bildirildi. Özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitlerin yakınları tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. Şehitlerinin cenazeleri tekbirler eşliğinde ambulanslara konuldu.



Şehit Polis memuru Burhan Mercan'ın cenazesi Hatay'ın İskenderun İlçesine gönderilirken, şehit sivil personel Cengiz Tekin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verilmek Emniyet Müdürlüğünden uğurlandı.



Şehitlerden sivil personel Yunus Elaltunterin'in cenazesi ise dün Diyarbakır'da toprağa verildi.



