Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne Alçak Saldırı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

ROKETATARLI SALDIRI

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları, Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Saldırının ardından güvenlik güçleri teröristlere karşılık verdi.

Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri saldırının ardından operasyon başlattı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

14 Ocak 2016 tarihinde eski emniyet binasına bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada emniyet binası ve lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, 6 kişi şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı.