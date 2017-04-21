Diyarbakır'da Ele Geçirilen 30 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Diyarbakır'da ele geçirilen 30 ton uyuşturucu imha edildi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve adli emanet depolarında mahkeme sonuçları beklenen piyasa değeri 150 milyon TL olan 30 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "2016 yılı içerisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından mevsim şartlarına bağlı kalmaksızın icra edilen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlar sonucunda ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL olan 30 ton uyuşturucu madde, adli sürecin tamamlanmasını müteakip alınan imha kararına istinaden Lice Kaymakamlığınca kurulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yakılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün 'nün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(MP-Y)