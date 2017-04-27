Diyarbakır'da Düzenlenecek Kutlu Doğum Etkinliği

İçişleri Bakanlığının kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan Pazar günü yapılacak Kutlu Doğum etkinliğinde 11 farklı duraktan ücretsiz araç kaldıracak.



Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 30 Nisan Pazar günü Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, isteyen herkesin sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için bazı belediye araçları ücretsiz hizmet verecek.



Merkez Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçelerindeki 11 farklı noktadan 30 belediye otobüsü vatandaşları ücretsiz olarak alana taşıyacak.