Diyarbakır'da Çocuklar İçin Oyun Sokağı Oluşturuldu

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik oyun alanlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Batıkent mevkiindeki atıl alanı çocuk oyun sokağına dönüştürdü. Çocuklar, bisiklet parkuru, mini futbol ve basketbol sahaları dışında çeşitli oyun alanlarının bulunduğu sokakta gönüllerince eğleniyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların sportif, zihinsel ve fiziksel aktivitelerine olanak sağlamak için başlattığı çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yer alan Batıkent sitelerinin girişiyle tren rayı arasında atıl durumda bulunan alanı, çocuk oyun sokağına çevirmek için çalışmalar yürütüyor. Bariyerlerle araç trafiğine kapatılan çocuk oyun sokağında, 3-5 yaş mini basketbol sahası, 5-10 yaş mini basketbol sahası, mini futbol sahası, survivor parkuru, 2 adet sek sek oyun alanı, bisiklet parkuru, mendil kapmaca oyun alanı ve çocuklara yönelik çeşitli oyun alanları oluşturulacak. Nisan ayı başında başlayan çalışmalarda ekipler, şuana kadar üzerinde çocuk sokağı yazısı bulunan 2 adet kemerli giriş, zemini asfaltlayıp eğitici ve öğretici şekilde boyadı. Çocuk sokağında tamamlanan alanlara mini basketbol ve mini futbol sahası yerleştirildi. Çocuk oyun sokağında survivor parkuru yapım çalışmaları devam ediyor. Mayıs ayının başında tamamlanması beklenen çocuk oyun sokağı, ayrıca yaya geçişlerine açık olacak.



Çocuklar eğleniyor



Çocuk oyun sokağına yerleştirilen mini basketbol ve futbol sahalarında top oynayan, oluşturulan bisiklet parkurunda pedal çeviren çocuklar, gönüllerince eğleniyor.



"Çocuklarımız gülerse Diyarbakırımız da güler"



Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, çocukların oyun oynayabilecekleri alanları artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, çocuklara sunulacak en güzel şeylerden birinin güven içinde oynayabilecekleri oyun alanları oluşturmak olduğunu söyledi. Oluşturdukları çocuk oyun sokağında çocukların doyasıya eğleneceğini ifade eden Atilla, "Çocuklarımız gülerse Diyarbakır'ımız da güler, çünkü çocuklarımız şehrimizin geleceğidir" dedi. - DİYARBAKIR