Diyarbakır'da, Cezaevlerindeki Açlık Grevlerine Destek Için 20 Kişi Açlık Grevi Başlattı

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Diyarbakır, Ceza, Grev
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