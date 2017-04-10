Diyarbakır'da, Cezaevlerindeki Açlık Grevlerine Destek Için 20 Kişi Açlık Grevi Başlattı

Türkiye'deki ceşitli cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin 55 gündür sürdürdükleri açlık grevine destek için Demorakik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda 20 kişi, 2'şer günlük açlık grevine başladı.



Değişik cezaevlerinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlü PKK'lıların, cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve Abdullah Öcalan üzerinde olduğunu iddia ettikleri tecritin kaldırılması amacıyla başlattıkları açlık grevleri 55 gündür devam ederken, Diyarbakır'da aralarından DBP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticilerininde bulunduğu 20 kişide destek için açlık grevine başladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, DBP Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek'in katılımıyla başlatılan açlık grevi öncesi basına açıklama yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, tutukluların başlattığı açlık grevine sessiz kalınması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Cezaevindeki yoldaşlarımızın baştaki talebi, Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit politikalarını kırmak ve cezaevindeki mahkumlara dayatılan işkince uygulamaları ve insan iradesini ayaklar altına alınan yaklaşımlarını kırmak için sürdürdükleri bu açlık grevi eylemi aslında cezaevindeki devrimci yoldaşlarımızın, Kürt tutsakların bu konuda halklara dayatılan baskı politikasına karşı daha da sessiz kalmayacağının bir direnişin başlangıcıdır. Dışarıda güçlü bir direnişin örgütlenmemisi durumunda, cezaevlerinde 55 gününe giren açlık grevi eylemeleri hiç birimizin görmek istemediği sonuçlarla sonuçlanabilir. Kürt siyasi temsilcileri olarak yoldaşlarımızın başlattığı bu eyleme sessiz kalamayız. Kürtler ve Kürtlerin dostları, zındanlarda başlatılan bu direnişe karşı her alanı bir eylem alanına dönüştürmeli."