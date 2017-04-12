Diyarbakır'da Çatışma: 1 Terörist Öldürüldü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 1 terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken, terörist işbirlikçisi 1 kişi ise gözaltına alındı.



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü Karşıyaka mezrasında ikamet eden bir işbirlikçinin evinde terörist olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda güvenlik kuvvetlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi güneyinde bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını arayıp bularak etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, 11 Nisan 2017 Salı günü saat 20.00'dan itibaren Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu icrasına başlanılmıştır. Güvenlik güçlerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde, Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü Karşıyaka mezrasında ikamet eden bir işbirlikçinin evine BTÖ mensubu geldiği yönünde elde edilen bilgiye istinaden icra edilen operasyon kapsamında, 12 Nisan 2017 günü saat 01.15 sıralarında 1 BTÖ mensubu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist işbirlikçisi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR