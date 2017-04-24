Diyarbakır'da Bir Terörist Yakalandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından biri yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hazro ilçesinin Çiftlibahçe köyü mevkisinde uygulama yapıldı.



Yapılan kontrolde hakkında 20 ayrı suç kaydı bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlularından olduğu belirlenen C.U. sahte kimlikle yakalandı.



Gözaltına alınan teröristin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.