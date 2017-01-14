Diyarbakır'da Belediye Çalışmaları

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yollarda oluşan buzlanmaya karşı buz çözücü solüsyon kullanmaya başladı.









Belediyeden yapılan açıklamada, yollarda oluşan buzlanmaya karşı buz çözücü solüsyon kullanılmaya başlanıldığı bildirildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının yol bakım ve onarım çalışmaları devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen 285 personel, yollarda yaşanan olumsuz durumlara 83 iş makinası ile müdahale ederken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da, yollarda yaşanacak buzlanmaya karşı solüsyon alımı yaptı. Diyarbakır'da ilk kez kullanılacak solüsyon ile yollarda hem buzun çözülmesi sağlanacak hem de 72 saat boyunca buzlanmanın oluşması engellenecek. Solüsyon kent merkezinde ana arterlerde ve Karacadağ'da bulunan çöp depolama alanına giden 37 kilometrelik yolda buzlanmalara karşı kullanılacak."