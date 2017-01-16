Dicle Elektrik Dağıtım'dan verilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki bazı Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binalarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Diclekent ve Huzurlevleri mahallelerinin bir kısmında 2 gün aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"17 Ocak 2017 tarihinde 08: 00-14: 00 saatleri arasında Diclekent Villaları köşesinde bulunan KÖK binasında bakım onarım çalışması yapılacağından Huzurevleri ve Diclekent Villaları'nda enerji kesintisi yaşanılacaktır.
18 Ocak 2017 tarihinde 08: 00-14: 00 saatleri arasında Nil Koleji KÖK binasında bakım onarım çalışması yapılacağından Diclekent Villaları ve Vali Gökay Aydıner mahallelerinde enerji kesintisi yaşanılacaktır". - DİYARBAKIR
Diyarbakır'da Bakım Onarım Kesintisi
Dicle Elektrik Dağıtım’dan verilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki bazı Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binalarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Diclekent ve Huzurlevleri mahallelerinin bir kısmında 2 gün aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Dicle Elektrik Dağıtım'dan verilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki bazı Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binalarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Diclekent ve Huzurlevleri mahallelerinin bir kısmında 2 gün aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.