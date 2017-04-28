Diyarbakır'da Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Nisan ayının başında asfalt sezonunu Yenişehir ilçesinde açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükalp Caddesi'ne toplam bin 300 ton sıcak asfalt serdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, nisan ayının başında başlattığı asfalt sezonunu Büyükalp Caddesi'nde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şuana kadar ürettiği 19 bin ton sıcak asfaltın 13 bin tonunu cadde, sokak ve kavşaklarda; 6 bin ton asfaltı ise yama çalışmalarında kullandı. Büyükalp Caddesi'nde önce asfalt sökümünü tamamlayan ekipler, caddede asfalt serme çalışmalarına başladı. Ekipler, düzeltme tabakasını caddeye serdikten sonra 5 santimetre kalınlığında sıkıştırılmış sıcak asfalt döktü. Gün boyu yürütülen çalışmalar sonucu toplam bin 300 ton sıcak asfalt serilerek Büyükalp Caddesi boydan boya asfaltlandı.



Yol çizgileri çizilecek



Sıcak asfalt serilen bulvar, cadde ve sokaklara çalışmadan sonra trafik ve yaya akışının sağlıklı yapılabilmesi için yol çizgileri de çizileceği belirtildi. Büyükalp Caddesi'nin asfaltlamasının ardından ekipler, hazırlık ve asfaltlama çalışmalarını Gevran, Lise ve Yaşar Kemal caddelerine kaydıracağı bildirildi. Belediyenin başlattığı asfalt sezonunun, hava koşullarının uygun olması durumunda 2017 Aralık ayına kadar devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR