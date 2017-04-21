Diyarbakır'da "Akıllı Kavşak Sistemi" Çalışması

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azalmak amacıyla 15 kavşakta "akıllı kavşak sistemi" yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından vatandaşları bekledikleri hizmetlere kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.



Çalışmalar kapsamında, Tekel, Diclekent, Selahaddin, Musa Anter, Fırat, Mahabat Bulvarı, Muhaberat (Gevran Caddesi birleşimi), Kışla, Adliye, Elazığ Caddesi, Diclekent Caddesi, Fırat Bulvarı ve Dağkapı'da bulunan 14 kavşakta uygulanmaya başlanan "akıllı kavşak sistemi" kent genelinde toplam 54 kavşakta uygulanacak.



Yoğunluğun yüzde 90 azalması hedefleniyor



Toplamda 2 milyon 790 bin liraya mal olacak sistem ile araç yoğunluğuna göre kameralar ışık sistemini otomatik yönlendirecek ve kontrol için kurulacak merkezden yoğunluk sırasında manüel müdahale ile trafik akışında yoğunluk yaşanmasının önüne geçilecek.



Sistemin tüm kavşaklarda devreye girmesiyle trafik yoğunluğunda yüzde 90 rahatlama olacağı bildirildi.



Yapılan sistemin, yol kapasitelerinin yüksek verimde kullanılması, sürücü ve yaya trafik güvenliğinin arttırılması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt ve yedek parça harcamalarının azaltılması, bekleme sürelerinin azaltılması, merkezi olarak arıza tespiti ve anındaya da en kısa sürede müdahalenin sağlanması, itfaiye araçlarının geçiş üstünlüğünün sağlanması, sinyalizasyon faz düzenlemelerinin otomatik yapılması, yeşil dalga uygulamalarına imkan sağlaması, acil afet durumlarında Trafik Kontrol Merkezinden şehir merkezinin kontrolünün sağlanması, çağrı merkezi kurularak otobüslerle ilgili şikayetlere anında müdahale edilmesi, en yoğun 9 durağın uzaktan izlenebilmesi, ileriki dönemde yapılacak akıllı durakların uzaktan kontrolünün sağlanması gibi faydalarının olacağı belirtildi.



Yeşil dalga uygulaması



Öte yandan, Mahabad Bulvarı ve Elazığ Caddesi üzerindeki kavşaklarda gidiş geliş yönünde birer kez durmak suretiyle 70 km/sa hızla yeşil dalga uygulaması başlatıldı. Uygulama sayesinde bu caddelerde seyreden trafik akışı, kırmızı ışık sistemine takılmadan devam edecek.



Ayrıca Diclekent Bulvarı üzerindeki Medya Kavşağı, Fırat Bulvarı üzerindeki Gaziler ve Polatlar Kavşakları ile Elazığ Caddesi üzerindeki Dağkapı Kavşağı'nda dinamik kavşak kontrol sistemi başlatıldı. Başlatılan sistemle araç sayısındaki yoğunluğa göre ışık süreleri belirlenerek trafik akışının rahatlatılması amaçlanıyor.