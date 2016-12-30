Diyarbakır'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yapılıyor

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Kamuran Tan, "Önümüzdeki yıl hizmete girecek hastane, Güneydoğu'nun en büyük ağız ve diş sağlığı hastanesi olacak." dedi.



Başhekim Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da ilçelerle birlikte 148 hekimle vatandaşlara hizmet sunduklarını söyledi.



Bölgenin en büyük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yapımının sürdüğünü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinin öncülüğünde Türkiye'nin en güzel hastanesini kurmayı hedeflediklerini ve hastanenin önümüzdeki yıl hizmete gireceğini bildiren Tan, "Güneydoğu'nun en büyük ağız ve diş sağlığı hastanesi olacak." dedi.



Tan, hastanenin 60 ünitelik ve 10 yataklı olduğunu, hastanede ağız, diş ve çene cerrahisi, periodontoloji, protez uzmanı, ortodonti ve pedodonti uzmanlarıyla hizmet vereceklerini ifade ederek, 13 uzman hekimin hizmet vereceğini dile getirdi.



Hastanede çocuk oyun parkları ile çocuklara özel bölümlerin yer alacağını bildiren Tan, bu bölümlerde çocukların diş tedavisi ile ilgili korkusunu yenmelerini sağlayacaklarını vurguladı.



Tan, böyle güzel bir hastaneyi açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:



"Bölgemiz genellikle terör ve şiddet olayları ile gündeme geliyor, fakat bölgemizde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu yatırım, sağlık alanında yapılan yatırımlardan küçük bir bölümünü kapsıyor. Vatandaşlarımız çok daha büyük hizmetleri hak ediyor. Umuyorum vatandaşımızın layık olduğu hastaneyi biz en geç 2017 yılının ortalarında kazandıracağız. Hastanemiz, Türkiye'nin sayılı ağız ve diş sağlığı hastanelerinden biri olacak."



Tan, hastanenin hizmete girmesiyle bölge açısından sağlık turizmine de katkı sağlayacağına işaret ederek, hastanenin çevre illerden hatta komşu ülkelerden bile gelecek hastalara hizmet vereceğini sözlerine ekledi.