Diyarbakır'da Ağaçlar Örgülerle Süslendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi orta refüjünde bulunan 42 çınar ağacını farklı motiflerdeki örgülerle süsledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, bahçe, yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi orta refüjünde bulunan 42 çınar ağacını, farklı motiflerdeki örgüler giydirerek süsledi. 5 kadın tarafından işlenen örgülerle hazırlanan süslemeler, ekipler tarafından çınar ağaçlarına giydirildi. Ağaç giydirme sanatı çalışmaları kentin farklı noktalarında da devam edecektir. - DİYARBAKIR