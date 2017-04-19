Diyarbakır'da 643 Bin Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gün süreyle yapılan operasyonlarda piyasa değeri 643 bin 475 lira olan 91 bin 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonlarda 17 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak 9 araca el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 Nisan 2017-18 Nisan 2017 tarihleri arasında il genelinde operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 643 bin 475 TL olan muhtelif markalarda 91 bin 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 17 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralara ve sigara kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulmuştur. Ayrıca ilimiz Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 8 şahıs yakalanmış şahıslarla birlikte kaçak kazıda kullanılan bir adet dedektör ele geçirilmiş şahıslarla ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre adli işlem yapılmıştır. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR