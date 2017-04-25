Diyarbakır'da "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü"

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Diyarbakır'da sabah namazının ardından "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu gençlerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde Sümer Camisi'nde bir araya geldi.



Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç tarafından verilen "şehadet" konulu vaazın ardından sabah namazı kılındı, şehitler için dua edildi. Daha sonra cami avlusunda Gençlik Merkezi tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.



Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Kara Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.



"Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne kadar yad edilirse edilsin şehitlerin hakkını ödeyemeyeceklerini söyledi.



Tüm şehitlere ve 57. Alay şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Demir, "Bugünkü yaşantımızı, ülkemizin menfaatlerinin hepsini onlara borçluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Diyarbakır'da öyle güzel bir nesil yetişiyor." dedi.



Milli ve manevi değerleri ön plana çıkaran etkinliklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, bu tür programların yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Metin Yılmaz da öğrencilerle düzenledikleri yürüyüş ile ecdadı yad ettiklerini belirtti.



Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla salavatlar eşliğinde yapılan yürüyüşün kendilerini onurlandırdığını anlatan Yılmaz, "İnşallah gençlik hep bu yolda ve bu izde hareket eder. Allah'ın izniyle bu konuda umutluyuz. Gençlere bunu unutmamalarını ve özellikle '15 Temmuz' ruhunun sürekli canlı tutulmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Etkinlik, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.