Diyarbakır'da 524 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Diyarbakır'da aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 524 polis görevden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Bingöl'de 524 polis görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan polisler arasında bir 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve 4 emniyet amirinin bulunduğu öğrenildi.



Türkiye genelinde 81 ilde yapılan "Mahrem İmamlar" operasyonun ardından dün akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi ile 9 bin 103 polis memurunun açığa alındığı açıklanmıştı. - DİYARBAKIR