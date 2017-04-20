Diyarbakır'da 52 Yıl Sonra Tarihi İçkale'ye Ziyaretçi Akını (2)

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde bulunan ve önce hendek-barikat operasyonları sonra restorasyon ve yenilenme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 16 ay kapalı kalan tarihi iç kale ve içerisinde bulunan Hz.Süleyman Cami ve Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Esnaflar, en son 1965 yılında böyle ilgi ve izdiham görüldüğünü belirtirken, görevliler yoğunluk nedeniyle tarihi iç kalenin zaman zaman kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Murkez Sur İlçesi'nde bulunan ve Aralık 2015 tarihinde PKK'lı terörist gruplara yönelik hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamına giren, operasyonlar bittikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden onarılarak düzenleme çalışması yapılan tarihi İç Kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camii ve türbesi geçen hafta ziyaretçilere açıldı. Yoğun ziyaretçi trafiği ve bazı ziyaretçilerin iç kaleden surların üzerine çıkması ile oluşan güvenlik riski nedeniyle haftanın belirli günleri açılan tarihi iç kalenin önünde bugün ziyaretçi trafiği nedeniyle izdiham görüldü. Hz. Süleyman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi iç kalede yoğunluk ve izdiham, Sur İlçesi'nde trafiği de aksatırken, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tarihi iç kalenin kapısı önünde büyük izdiham oldu. Sur esnafı yaklaşık 16 aydır kapalı olan tarihi iç kaledeki böyle bir yoğunluğun en son 1965 yılında görüldüğünü söyledi.



Yoğunluk nedeniyle içeri giremeyenler, içeriye girenlerin çıkmasını beklediklerini ifade etti.



Bazı ziyaretçilerin cami ve türbeleri ziyaret etmek için, bazılarının yeniden düzenlenen alanı görmek için, bazılarının ise tarihi iç kale surlarına çıkarak halen yasağın uygulandığı mahallelere bakmak ve orada daha önce bulunan evlerinin yerini görmek için geldiği görüldü. Tarihi iç kale kapılarının önündeki yoğunluk ve izdiham artınca görevlilerin zaman zaman iç kalenin kapılarını kapattıkları göze çarptı. - Diyarbakır