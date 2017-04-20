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Diyarbakır'da 52 Yıl Aradan Sonra Tarihi İçkale ve Hz.süleyman Türbesine Ziyaretçi İzdihamı
Diyarbakır'da 52 Yıl Aradan Sonra Tarihi İçkale ve Hz.süleyman Türbesine Ziyaretçi İzdihamı
20 Nisan 2017 Perşembe 16:07
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[9523551] DHA
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