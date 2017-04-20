Diyarbakır'da 52 Yıl Aradan Sonra Tarihi Içkale ve Hz.süleyman Türbesine Ziyaretçi Izdihamı

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan ve önce hendek-barikat operasyonları sonra ise restorasyon ve yenilenme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 16 ay kapalı kalan tarihi iç kale ve içerisinde bulunan Hz.Süleyman cami ile türbesi bugün ziyaretçi akınına uğradı. Esnaflar, en son 1965 yılında böyle bir ilgi ve izdiham yaşandıoğını belirtirken, görevliler yaşanan yoğunluk nedeniyle tarihi iç kalenin zaman zaman kapılarını kapatmak zorunda kaldı.



Murkez Sur ilçesinde bulunan ve Aralık 2015 tarihinde önce hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamına giren, operasyonlar bittikten sonra Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yeniden onarılarak düzenleme çalışması yapılan tarihi iç kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camisi ile türbesi geçen hafta ziyaretçilere açıldı. Yoğun ziyaretçi trafiği ve bazı ziyaretçilerin iç kaleden surların üzerine çıkması ile oluşan güvenlik riski nedeniyle haftanın belirli günleri açılan tarihi iç kalenin önünde bugün ziyaretçi trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. Hz. Süleyşman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi iç kalede yaşanan yoğunluk ve izdiham, Sur ilçe trafiğini de aksatırken, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tarihi iç kalenin kapısı önünde büyük izdiham yaşandı. Sur esnafı yaklaşık 16 aydır kapalı olan tarihi iç kaledeki böyle bir yoğunluğun en son 1965 yılında yaşandığını söylediler. Yoğunluk nedeniyle içeri giremedeklerini söyleyen vatandaşlar, içeriye girenlerin çıkmasını beklediklerini ifade ettiler.



Bazı ziyaretçilerin cami ve türbeleri ziyaret etmek için, bazılarının yeniden düzenlenen alanı görmek için, bazılarının ise tarihi iç kale surlarına çıkarak halen yasağın uygulandığı mahallelere bakmak ve orada daha önce bulunan evlerinin yerini görmek için geldiği görüldü. Tarihi iç kale kapılarının önündeki yoğunluk ve izdiham artınca görevlilerin zaman tazaman iç kalenin kapılarını kapattıkları gözlendi.