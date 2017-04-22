Diyarbakır'da 500 polisli dev narkotik operasyon

Yaklaşık 500 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyona polis helikopterleri havadan destek verdi

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Dedektör köpeklerin de bulunduğu operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 500 polisin katılımı ile sabahın ilk ışıklarında narkotik operasyonu düzenlendi. Helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu operasyonda yaklaşık 500 polis görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği şafak operasyonunda, önceden belirlenen 16 noktadaki ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Detektör Narkotik köpeklerinde kullanıldığı operasyonda polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapılar, özel harekat polislerince balyozla kırılarak girildi. Polis, sokaktan geçen vatandaşlara üst araması yaparken, bazı şüpheli şahısları ise gözaltına aldı.

Ele geçirilen maddelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi.