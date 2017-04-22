Diyarbakır'da 41. Turizm Haftası

Ergani ilçesinde "41. Turizm Haftası" kutlama etkinliği kapsamında program düzenlendi.



Anadolu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İlçenin turizm yönünü anlatan sinevizyon gösterimiyle başlayan programda konuşan Kaymakam Mesut Çoban, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.



Çoban, turizme yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Programda, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Daha sonra, ilk yerleşim alanlarından biri olan tarihi Hilar ve Çayönü gezintisi yapıldı. Zülküf Peygamber Türbesi ziyaret edildi ve doğa yürüyüşü yapıldı.



Programa, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Çemrek, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.