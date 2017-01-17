Diyarbakır'da 4 Polisin Şehit Olduğu Saldırıya Kınama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır teşkilatı, dün Diyarbakır'da 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı.



AK Parti Diyarbakır teşkilatı, dün terör örgütü mensupları tarafından, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan mezarlık kenarına yerleştirilen ve polis memurlarını taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı kınadı. Patlama yerine gelen AK Parti Diyarbakır teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri mezarlık içerisine karanfil bırakarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, bu alçakça saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Diyarbakır isminin terörle anılmasına Diyarbakır halkı artık tahammül etmemektedir. Hem AK Parti teşkilatı olarak hem Diyarbakır halkı olarak biz sesimizi yükseltiyoruz ve teröre 'edi bese' diyoruz. Kentin isminin terör ve şiddetle anılmasını istemiyoruz. Geleceğe doğru yürümek istiyoruz. Ümidimiz ve geleceğimiz olan gençler burada Dicle Üniversitesi'nde yetişmekte. Patlamanın olduğu yerde bir türbe var. Manevi bir yer. İnsanlar buraya dua etmeye, ibadet etmeye geliyor. Böyle bir yerde buranın güvenliğini sağlamak üzere bulunan polis kardeşlerimize dün bu saldırı gerçekleşti. Diyarbakır, hem şehir merkezinde hem de ilçelerinde terörün istenmediği, lanetlendiği bir şehirdir. Daha geçen Cuma günü Kulp ilçemizde yürüyüş oldu. Biz Diyarbakır'ın hizmet görmesini, Diyarbakır'a yatırımlar gelmesini istiyoruz. Bu konuda AK Parti hükümetinin çok kapsamlı projeleri var. Senesi dolmadan Sur ilçesi ile ilgili temel atma gerçekleşti. Sur'dan ayrılan vatandaşlarımız yakın zamanda evlerine kavuşacaklar. Bu yarayı kapatmak istiyoruz. Diyarbakırlı gençlerimize istihdam yaratmak için projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Silvan ve Batman barajı diye isimlenen baraj bittiğinde 200 bin gencimiz burada iş sahibi olacak. Sur'daki projeler bittiğinde dünyanın çok önemli turizm merkezi haline gelecek. İnsanlarımızı geleceğe taşımak istiyoruz ama birileri hala Diyarbakır'ın kanla, şiddetle, terörle anılmasını istiyor. Biz Diyarbakır olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Diyarbakır, terör ve şiddet karşısında her yerde sesini yükseltecektir" dedi. - DİYARBAKIR