Diyarbakır'da 3 Terörist Silahlarıyla Birlikte Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulama noktasında şüpheli görülen araçta yapılan kontrolde 3 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada tabanca ve el bombaları ele geçirilirken, araçtaki 3 terörist gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - DİYARBAKIR