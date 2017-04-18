Diyarbakır'da 2 Yıl Aradan Sonra İlk Fuar Açıldı

DİYARBAKIR'da, terör ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle ertelenen fuar organizasyonları 2 yıl aradan sonra yeniden başladı. Bugün açılan 8'inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı, 22 Nisan'a kadar açık olacak. TÜYAP tarafından organize edilen ve valilik, büyükşehir belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 8'nci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışı bugün yapıldı. Ortadoğu ülkelerindeki tarım ve ziraat alanında faaliyet yürüten çok sayıda firmanın katımıyla açılışı yapılan fuarda, Irak, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Türkiye'den toplam 103 firma temsilcisi ile çiftçiler stand açtı.



Elazığ yolu üzerinde bulunan TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan fuarın açılışında Vali Hüseyin Aksoy'un konuşması, yabancı konuklar için simultane olarak aktarıldı. Diyarbakır'ın sahip olduğu tarım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında yer aldığını belirten Vali Aksoy, tarımsal arazi varlığı itibariyle toplam arazilerin yüzde 45'inin tarıma müasit olduğunu söyledi.



DİYARBAKIR TARIM KENTİ



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ise, 2 yıl aradan sonra fuarın gerçekleştirdiğini hatırlatarak, fuar organizasyonunda yer alan kurumlara teşekkür etti. Diyarbakır'ın tarım kenti olduğunu anlatan Sayar, 40 bin dolayında çiftiye sahip bir kent olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın tarımsal alanındaki hacminin önümüzdeki süreçte artacağını ifade eden Sayar, fuarda çiftçilerin yeni teknolojik aletler ve yeni ilişkileri geliştirme imkanını bulacağını anlattı. EN GÜZEL BUZAĞI, KEÇİ VE OĞLAKLAR YARIŞTI



Fuar etkinliği kapsamında Diyarbakır Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce 15 buzağı,15 kuzu,15 oğlak olmak üzere 3 ayrı kategoride en güzelleri seçildi. Yarışmada 1'incilerin sahiplerine tam Cumhuriyet altını, 2'nci ve 3'üncülerin sahiplerine ise çeyrek altın verildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan hayvan sahiplerine yem, yem katkı maddeleri ve dereceye girmeyenlere de bir miktar para verildi. - Diyarbakır