Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk fuar açıldı



DİYARBAKIR'da, terör ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle ertelenen fuar organizasyonlarına, 2 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan 8'inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı, 22 Nisan'a kadar açık olacak.



TÜYAP tarafından organize edilen ve valilik, büyükşehir belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanısıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 8'nci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışı bugün yapıldı. Ortadoğu ülkelerindeki tarım ve ziraat alanında faaliyet yürüten çok sayıda kişinin katımıyla açılışı yapılan fuarda, Irak, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Türkiye'den toplam 103 firma temsilcisi ile çiftçileri stand açtı.



Elazığ yolu üzerinde bulunan TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan fuarın açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy'un konuşması, yabancı konuklar için simultane olarak aktarıldı. Diyarbakır'ın sahip olduğu tarım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında yer aldığını belirten Vali Aksoy, tarımsal arazi varlığı itibariyle toplam arazilerin yüzde 45'inin tarıma müasit olduğunu söyledi. Vali Aksoy, "Diyarbakır'da gerek zirai, gerekse de hayvancılıkta önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mevcut tarımsal alanların sulama projeleri kapsamında bir çok faaliyet bunlara eklenmektedir. Özellikle Silvan Barajı projesi bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutuyor. Silvan Barajı'nın gövde yüksekliği 175.5 metre ile tamamlandığında Avrupa'nın en büyük barajlarından bir tanesi olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla 305 bin kişiye ek istihdam sağlayacaktır. Diyarbakır'da tarımsal üretimdeki bu farklar, yapılacak bu fuar ve organizasyonlarla kendini daha da geliştirmiş olacaktır. Fuarlar sektörlerin gelişmesine de çok önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ise, 2 yıl aradan sonra fuarın gerçekleştirdiğini hatırlatarak, fuar organizasyonunda yer alan kurumlara teşekkür etti. Diyarbakır'ın tarım kenti olduğunu anlatan Sayar, 40 bin dolayında çiftiye sahip bir kent olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın tarımsal alanındaki hacminin önümüzdeki süreçte artacağını ifade eden Sayar, fuarda çiftçilerin yeni teknolojik aletler ve yeni ilişkileri geliştirme imkanını bulacağına işaret etti.



EN GÜZEL BUZAĞI, KEÇİ VE OĞLAKLAR YARIŞTI



Fuar etkinliği kapsamında Diyarbakır Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce 15 buzağı,15 kuzu,15 oğlak olmak üzere 3 ayrı kategoride en güzelleri seçildi. Güzellik yarışmasında 1'incilere Cumhuriyet altını, 2'inciye ve 3'üncülere de çeyrek altın verildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan hayvan sahiplerine yem, yem katkı maddeleri ve dereceye girmeyenlere de bir miktar para verildi.