Diyarbakır'da 2 Ton 840 Kilo Esrar Ele Geçirildi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 gün içerisinde yaptığı 2 ayrı operasyonda, 2 ton 840 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, son 10 gün içerisinde yapılan operasyonda da 91 bin 925 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca kent merkezinde kaçak kazı yapan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilerek şöyle denildi:



"Yapılan çalışmalar kapsamında 2 ton 280 kilogram toz, 560 kilogram kubar olmak üzere 2 ton 840 kilo esrar ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."



Valilik tarafından yapılan yazılı başka bir açıklamada da 8 ile 18 nisan arasında il genelinde yapılan operasyonlarda, çeşitli markalarda 91 bin 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği, sigaralarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, gümrük kaçağı sigaralara ve sigara kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulduğu belirtildi. Ayrıca Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.



- Diyarbakır