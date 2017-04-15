Diyarbakır'da 2 Ton 280 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Lice'ye bağlı Bağlan köyüne operasyon düzenlendi.



Operasyonda, köydeki 8 ayrı noktada yapılan aramada, toplam 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.