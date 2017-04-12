Diyarbakır'da 18 Yaşındaki Gence Silahlı Saldırı

DİYARBAKIR'da, 18 yaşındaki Yusuf G., sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Merkez Kayapınar İlçesi Selahaddini Eyubi Bulvarı 227'nci Sokak'ta yürüyen 18 yaşındaki Yusuf G.'yi, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla bacağından vurdu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kapüşonlu saldırgan, ardından koşarak kaçtı. Yusuf G.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Yusuf G.'nin tedavisi devam ederken, polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.



- Diyarbakır