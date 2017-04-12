Diyarbakır'da 18 yaşındaki gence silahlı saldırı



DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde 18 yaşındaki Yusuf G. uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Merkez Kayapınar ilçesi Selahaddini Eyubi Bulvarı 227'nci sokakta yürüyen 18 yaşındaki Yusuf G., kimliği belirsiz bir kişinin silah tabanca ile düzenlenen silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kapşonlu bir kişi Yusuf G'ün yanına yaklaşarak ateş edip kaçtı. Bacağından yaralanan Yusuf G'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Yusuf G'nin tedavisi devam ederken, polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.