Diyarbakır'da 16 Nisan'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandum da vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasında vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması için 16 Nisan'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek. Ayrıca sandık görevlilerinin zamanında ulaşımını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları 16 Nisan sabah saat 05.30'da halkın hizmetinde olacak. - DİYARBAKIR