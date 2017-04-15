Diyarbakır'da 1 terörist ölü ele geçirildi



DİYARBAKIR - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice ilçesinde icra edilen ve bir teröristin silahıyla ölü olarak ele geçirildiği, bir sığınağın da tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Diyarbakır Lice ilçesinde icra edilen ve bir teröristin silahıyla ölü olarak ele geçirildiği, bir sığınağın da tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında; 1 adet Kaleşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 Roketatar ve adet mühimmatı, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bin 78 adet muhtelif fişek, 1 adet silah dürbünü, 5 adet EYP(yerinde imha edilmiştir), 3 adet araç (Bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen), 14 bin 933 kg esrar maddesi, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ile elektronik malzemeler ele geçirildiği bildirildi.