Diyarbakır'da 1 Polis Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi'nde, bekçi yapacağını söyleyerek bir kişiden 12 bin lira aldığı öne sürülen polis memuru H.D., meslektaşları tarafından kalan 3 bin lirayı almaya geldiğinde suçüstü yakalandı. Polis memuru H.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.D., iddiaya göre, 15 bin lira karşılığında R.B.'ye kendisini bekçi yapacağını söyledi. 12 bin lirayı veren R.B. yaptığı araştırmada bekçi alımının olmadığını öğrendi. R.B. Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek polis memuru H.D.'den şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nden gelen polisler, R.B.'ye seri numarası belirlenen paraları vererek, üzerine gizli kamera yerleştirdi. Operasyon kapsamında, R.B. de polis memuru H.D.'yi arayarak kalan 3 bin lirayı vereceğini söyledi. Belirlenen saatte buluşma yerine giden polis memuru H.D., paraları R.B.'den alıp dışarı çıktığı sırada, dışarda bekleyen meslektaşları tarafından gözaltanı alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen polis memuru H.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Diyarbakır