Diyarbakır'da 1 PKK'lı Ölü Olarak Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda bir terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken, örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve 14 ton 933 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



11 Nisan günü Lice İlçesi'nin kırsalında PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların tamamlandı. Operasyon kapsamında bir terörist etkisiz hale getirilirken, rgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve 14 ton 933 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lice İlçesi güneyinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini arayıp bularak etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanan araçları ve hazırlanan el yapımı patlayıcıların ele geçirmek ve etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, 11 Nisan 2017 Salı günü saat 20.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonunu 13 Nisan 2017 Perşembe gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş. Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan 9 köy ve 3 mezrada toplam 310 ev ve eklentisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden gerçekleştirilen adli arama faaliyeti neticesinde, 4 terörist işbirlikçisi ve daimi arama kaydı bulunan 8 şahıs olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmış, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakılmış" denildi.



BOMBALI ARAÇ YAPIMINDA KULLUNILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN 3 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon kapsamında, PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcının yanı sıra, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirelen yağmalanan 3 aracın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 6 adet Tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet şarjör, 1.078 adet muhtelif fişek 1018 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 48 adet tabanca], 1 adet silah dürbünü, 23 takım leşker kıyafeti, 1 adet güneş paneli, 1 adet kütüklük, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet fotoğraf makinesi, 9 adet kayıp/sahte plaka, 450 kilo muhtelif yiyecek maddesi, 25 adet ev yapımı konserve, 45 adet konserve, 100 kilo un, 5 kilo makarna, 18 kilo zeytin, 2 kilo çay, 43 adet bisküvi, 2 kilo bulgur, 5 kilo turşu, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi, 5 adet serum, 50 adet enjektör, 5 adet flaster bant, 2 şişe batikon, 1 çuval ilaç ile 1 adet ilk yardım çantası ile örgütsel doküman ele geçirilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiş. Teröristlerce 150 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 5 adet el yapımı patlayıcı 8 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği ve 65 adet elektrikli fünye tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 3 araç ele geçirilerek, adli işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlıklarına nakledilmiştir" denildi.



15 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Valilik açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, 13 bin 511 kilo toz, 1 bin 422 kilo kubar olmak üzere toplam 14 bin 933 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu maddeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alındığı belirtildi.



14 KÖYDE YASAK KALKTI



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan başka bir yazılı açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 14 köyde dün saat 06.00'da uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının bugün saat 08: 00 itirabariyle kaldırıldığı duyuruldu. - Diyarbakır