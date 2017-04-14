Diyarbakır'da 1 PKK'lı Ölü Olarak Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 1 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi(Tür: Yurt)

Diyarbakır'da 1 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi

(Tür: Yurt)

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