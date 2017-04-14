Diyarbakır Çiçek Bahçesine Dönüştü

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 1 milyon mevsimlik çiçek ile 130 bin lale dikti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından vatandaşları bekledikleri hizmetlere kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.



Çalışmalar kapsamında Atilla'nın talimatıyla belediye ekiplerince, kentteki cadde, sokak, ve bulvarlara çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor. Toplamda 1 milyon mevsimlik çiçek ile 130 bin lalenin dikildiği kent, adeta çiçek bahçesine dönüştü.