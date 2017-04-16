Diyarbakır Çermik'te Referandum Kavgası: 3 Ölü (3)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİDiyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yaralanıp hastanede tedavi gören İdris...

Diyarbakır Çermik'te Referandum Kavgası: 3 Ölü (3)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yaralanıp hastanede tedavi gören İdris Yıldız da yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İdris Yıldız'ın da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesi ile birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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